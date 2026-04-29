Malatya'nın Hekimhan ilçesi kırsalında, doğaseverleri heyecanlandıran bir karşılaşma yaşandı. Karla kaplı sarp arazide yiyecek arayan bir anne ayı ve yavrusu, bölgede doğa yürüyüşü yapan vatandaşlar tarafından fark edildi.

Beyaz örtüyle kaplanan dağlık alanda bir süre gezinen ayı ailesi, çevredeki vatandaşları fark edince temkinli davranarak bölgeden uzaklaştı. Doğal ortamlarında özgürce hareket eden anne ayı ve yavrusu, kısa süre sonra dağın zirvesine doğru tırmanarak gözden kayboldu.

Doğanın vahşi güzelliğini gözler önüne seren o anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedildi. Haber, bölgedeki yaban hayatının korunması ve doğal yaşamın devamlılığı açısından önemli bir detay olarak kayıtlara geçti.