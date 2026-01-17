Malatya’da bugün etkili olan kar yağışı, kentin günlük yaşamını olumsuz yönde etkiledi. Öğleden sonra başlayan yoğun kar nedeniyle şehir içi ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Araçlar yollarda güvenli bir şekilde ilerlemeye çalışırken, sürücüler kontrollü bir trafik akışı sağlamakta zorlandı.

Kış koşullarından korunmak isteyen vatandaşlar da toplu taşıma araçlarına yöneldi. Şehir genelindeki otobüs duraklarında yoğunluk gözlemlenirken, halk otobüs ve minibüsleri beklerken uzun kuyruklar oluşturdu. Yetkililer, mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının tercih edilmesini ve araç sürücülerinin dikkatli olmasını tavsiye etti.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının önümüzdeki birkaç gün boyunca aralıklarla etkili olacağını belirterek, vatandaşları ulaşımda dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Kar yağışının kenti beyaza bürüdüğü Malatya’da, yetkililer hem yaya hem de araç trafiği açısından tedbirlerin artırıldığını ifade edildi.