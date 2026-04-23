Malatya'da şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.45 sıralarında Malatya-Ankara karayolu Şeker Fabrikası önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Kayısı Kent firmasına ait 06 FFA 873 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü ile aynı yönde ilerleyen MOTAŞ'a ait 44 ACD 698 plakalı otobüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda hasar meydana gelirken, kazada 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.