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Kaynak: İHA

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan Hurdacılar Sitesi'nde gece saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki iş yerlerini tehdit etti. Gökyüzünü kaplayan yoğun duman ve yükselen alevler kentin birçok noktasından görüldü.

Yangının büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, Emniyet Müdürlüğü'ne ait 3 TOMA da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangının yayılımı dronlarla havadan takip edilirken, bölgede bulunan işçilerin konakladığı konteyner yatakhane tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için yoğun çalışması sürüyor.