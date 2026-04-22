Malatya’da Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden MOTAŞ bünyesinde görev yapan otobüs şoförü Şenkan Arıkan, seyir halindeyken sergilediği duyarlı hareketle büyük takdir topladı.

Güzergahı üzerinde ilerlerken yerde bir Türk bayrağının durduğunu fark eden Arıkan, aracını güvenli bir noktada durdurarak aşağı indi. Yağış nedeniyle ıslanan bayrağı yerden alarak muhafaza altına alan sürücü, ardından tekrar direksiyon başına geçerek seferine devam etti.

Şoförün sergilediği bu hassasiyet, otobüs içerisinde bulunan yolcular tarafından ilgiyle takip edildi. Yolcular, bayrağa gösterilen bu saygılı davranışı takdirle karşıladı.