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Kaynak: İHA

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi’nde, gün ortasında iki aile arasında mera kullanımı nedeniyle tartışma çıktı. Anlaşmazlığın hızla büyümesi üzerine taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.

Gerginliğin tırmandığı anlarda kavgaya karışan kişilerden biri, yönetimindeki traktörü karşı tarafın üzerine doğru sürdü. Çevredeki iki kişi aracın altında kalmaktan son anda kurtulurken, arbede esnasında traktörden düşen bir köy korucusu ağır şekilde yaralandı.

İhbar üzerine adrese hemen sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralı korucu, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edilerek tedaviye alındı.

Jandarma ekipleri olayın yaşandığı mahallede güvenlik tedbirlerini artırırken, vakayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.