Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından kentte 'fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini' suçlarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 8 masaj salonu mühürlenirken, şüpheli 4 şahsa ait 2 iş yeri ile 3 evde arama gerçekleştiren polis ekipleri 10 cep telefonu, 2 kamera kayıt cihazı ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirdi.

10 KADIN KURTARILDI

Masaj salonlarında zorla çalıştırıldıkları iddia edilen 10 kadın kurtarıldı, 4 şüpheli gözaltına alındı. Bu arada hakkında yakalama kararı olan 25 kişi de yakalandı.