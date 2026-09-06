Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Fatih Mahallesi'nde tek başına yaşayan Erol Demirdoğan’ın evinden gelen kötü kokular üzerine mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese intikal eden Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye görevlileri, kapıyı açarak içeri girdi.

Yapılan kontrollerde Demirdoğan'ın banyoda hareketsiz yattığı ve yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerindeki ilk incelemelerde herhangi bir cinayet şüphesine rastlanmadı.

Demirdoğan’ın kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla cenazesi adli tıp morguna sevk edildi. Emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.