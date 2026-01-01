Malatya Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla 02 Ocak 2026 Cuma günü İlimiz genelinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri Kur’an kurslarında (yetişkinlere yönelik kurslar hariç) eğitim ve öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel, malûl ve gaziler, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel, aynı gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verdi.

