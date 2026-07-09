Kaynak: AA / DHA / İHA

Malatya'da deprem yaralarının sarılması noktasında kritik bir aşama daha geçildi. Şehrin yeniden inşası kapsamında yapımı hızla tamamlanan 4 bin 359 konut ve 115 iş yeri, düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi. Battalgazi ilçesindeki Akoğuz Deprem Konutları’nda yaşanan büyük mutluluk, "güvenli ve huzurlu yaşam" hedefiyle taçlandı.

Anahtar teslim töreninde konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz, depremzedelerin bir an önce sıcak yuvalarına kavuşmasının temel öncelikleri olduğunu vurguladı. Yavuz, "Söz verdiğimiz gibi bugün sadece konutlarımızı değil, 115 iş yerimizi ve camimizi de hizmete açıyoruz. Vatandaşlarımızın huzurlu alanlarda yaşaması için çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor" ifadelerini kullandı. Akoğuz Deprem Konutları'nın yaklaşık 1,5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanması, bölgedeki hummalı çalışmanın bir göstergesi oldu.

Yeniden inşa sürecine destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eden yetkililer, Malatya'nın her geçen gün daha dirençli hale geldiğini belirtti.

Törene katılan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya'nın ve diğer deprem bölgelerinin birlik içerisinde hızla ayağa kalktığını ifade etti. Tüfenkci, bu başarının arkasında milletin devletine olan inancının ve güçlü iş birliğinin yattığını vurguladı. Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ise ilçe özelindeki yatırımlara dikkat çekti. Sadece Akoğuz Mahallesi'nde 1740 konut ve 29 iş yerinin Malatya'ya kazandırıldığını belirten Başkan Taşkın, bu yatırımların şehrin ekonomisine ve sosyal yaşamına büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.