AFAD, Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 06.15’te gerçekleşen sarsıntının yerin 13,24 kilometre derinliğinde kaydedildi.
KANDİLLİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 3.7 AÇIKLADI
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin farklı büyüklük verileri paylaştı.
AFAD’ın açıklamasına göre, 5 Şubat 2026 tarihinde saat 06.15.53’te Doğanşehir merkezli 3.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntının yerin 13,24 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
Kandilli Rasathanesi ise aynı depremi 3.7 büyüklüğünde ölçtü. Kandilli’nin verilerine göre depremin merkez üssü Yolkuru–Doğanşehir (Malatya) olurken, derinliği 5,7 kilometre.
Öte yandan yetkililer sık sık can ve mal güvenlikleri için vatandaşları sağlam binalarda oturmaları konusunda uyarıyor.