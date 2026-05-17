Olay, Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Aksaray ve Şıhlar Mahalleleri mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bölgede faaliyet gösteren özel bir çiftlikte bulunan çok sayıda at, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı salıverilerek çevreye yayıldı. Çiftlikten çıkan atların havaalanı yolu üzerinde ve çevre arazilerde görülmesi üzerine durum yetkililere bildirildi.

İhbarın ardından olay yerine hızla polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri ile çiftlik personelinin koordineli şekilde yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda, kaçan atların çok büyük bir kısmı yakalanarak yeniden çiftliğe teslim edildi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, yürütülen tüm aramalara rağmen şu ana kadar izine rastlanamayan 5 atın hâlâ kayıp olduğu öğrenildi. Ekiplerin bölgedeki arama kurtarma ve tespit çalışmaları kararlılıkla sürdürülüyor.