Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Şeyh Bayram Mahallesi Rabia Parkı mevkisinde bulunan; ev gereçleri ile hırdavat ürünlerinin satıldığı bir alışveriş merkezinde gece saatlerinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre iş yerinin elektrik tesisatından kaynaklandığı değerlendirilen yangın, dükkan içerisindeki malzemelerin de tutuşmasıyla kısa sürede büyüyerek tüm mağazayı tamamen sardı.

Alevlerin ve yoğun dumanın binayı kaplaması üzerine durum hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Bina tedbir amacıyla hızla tahliye edildi. Yangının yarattığı aşırı sıcaklık ve basınç nedeniyle üst katlardaki bazı dairelerin pencereleri ve camları patladı.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin yoğun ve titiz müdahalesi sonucunda yangın çevre binalara sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Şans eseri herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı olayda, hırdavat alışveriş merkezinde çok büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ve emniyet ekipleri, yangının kesin çıkış nedenini tam olarak belirleyebilmek için bölgede geniş çaplı bir inceleme başlattı.