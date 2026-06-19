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Kaynak: İHA

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde saat 14.00 sıralarında edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan A.Ç. (20) idaresindeki hafif ticari araç aynı yönde ilerleyen E.E. yönetimindeki 44 EE 830 plakalı su tankerine arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araç hurdaya dönerken sürücü A.Ç. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.