Altıntop Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı tamamlanan konut inşaatları için devam eden altyapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Bu sırada Enver T. ile ismi öğrenilemeyen bir işçi, toprak altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Toprak altında kalan 2 işçi, ekiplerin çalışması ile çıkarıldı. Enver T. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne; diğer işçi de Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.