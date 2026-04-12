Malatya’da akraba iki kişi arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Konak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerinde bulunan Remzi T. (62) ile akrabası M.T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TABANCAYLA ATEŞ AÇTI

Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T., yanında bulunan tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Remzi T., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ancak 62 yaşındaki Remzi T., Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli M.T., polis ekipleri tarafından olayda kullanılan silahla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, jandarma ekiplerine teslim edildi.