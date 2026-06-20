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Kaynak: AA

Malatya'da aile fertleri arasında çıkan silahlı kavga neticesinde 4 kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aile üyeleri arasında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü sözlü tartışma çıktı. Gerginliğin kısa sürede tırmanması üzerine tartışma, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Silahlı kavgada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki farklı hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.