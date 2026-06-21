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Kaynak: AA / DHA / İHA

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, baba Nevzat Timurkaan, henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Feray Timurkaan (56) ile çocukları Beyza (21) ve Berra’ya silahla ateş açtı.

ANNE VE KIZI YAŞAMINI YİTİRDİ

Ağır yaralanan Feray ve Beyza Timurkaan, kaldırıldıkları Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden anne ve kızının cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

BABA VE DİĞER KIZIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Aynı olayda yaralanan baba Nevzat Timurkaan ile kızı Berra’nın hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

OLAYIN ARDINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından baba Timurkaan’ın, silahlı saldırının ardından kendisini de bıçakla yaraladığı belirtildi. Olayın nedeni henüz netlik kazanmazken, polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Yaşanan trajedi, bölgede büyük üzüntüye neden oldu.