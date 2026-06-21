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Kaynak: DHA

Olay, İnönü Mahallesi Salkımsöğüt Sokak’ta dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Nevzat Timurkaan, evde eşi ve iki kız çocuğuyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine evde bulunan tabancayı alan Timurkaan, eşi ve kızlarına ateş etti.

ANNE VE KIZI KURTARILAMADI

Silahlı saldırıda ağır yaralanan Feray ve Beyza Timurkaan, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralanan Berra Timurkaan ile saldırıyı gerçekleştiren Nevzat Timurkaan ise hastanede tedavi altına alındı.

ANNE VE KIZIN CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Otopsi işlemlerinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’ndan alınan cenazeler, Malatya Şehir Mezarlığı’na getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Feray ve Beyza Timurkaan toprağa verildi.

“DEPRESYONDA OLDUĞUNU SÖYLEDİ”

Olay sonrası ifadesi alınan Nevzat Timurkaan’ın, ilk beyanında depresyonda olduğunu söylediği öğrenildi. Polis gözetiminde hastanede tedavisi süren Timurkaan hakkında soruşturma devam ediyor.