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Kaynak: DHA

Malatya'da sabah saatlerinde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, saat 06.20'de merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesinde olan 5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem yerin 15.59 km altın gerçekleşti.

Malatya şehir merkezi olmak üzere çevre ilçelerde de şiddetli şekilde deprem hissedildi. Depremin ardından bölgede hasar veya yaralanma yaşanıp yaşanmadığına ilişkin saha tarama çalışmaları başlatıldı.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

AFAD tarafından ilk açıklama geldi. AFAD, "Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 06.20'de meydana gelen ve Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa illerimizde hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" açıklamasında bulundu.

VALİDEN İLK AÇIKLAMA: SAHA ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK

Malatya Valisi Seddar Yavuz depreme dair yaptığı açıklamada "İlimizde meydana gelen

depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum .

Ekiplerimiz saha taramalarına başlamış olup an itibariyle olumsuz bir tespit ve ihbar

alınmamıştır" ifadelerini kullandı.

MURAT KURUM: TÜM İHBARLARI DEĞERLENDİRİYORUZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise depreme ilişkin, "Güzel Malatya’mıza geçmiş olsun. Battalgazi’de meydana gelen deprem sonrası şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz tespit olmamakla birlikte tüm ihbarları değerlendiriyoruz" paylaşımını sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

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