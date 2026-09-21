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Kaynak: İHA

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde faaliyet gösteren Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından yetiştirilen 15 erkek safkan elit Arap koşu tayı, açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünün yetiştirdiği tayların satışı, hibrit model kapsamında gerçekleştirilecek.

İhale, 22 Eylül 2026 tarihinde saat 12.00'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda, İşletme Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

Satışa katılmak isteyenler, ihaleye fiziki olarak katılabileceği gibi çevrim içi olarak da teklif verebilecek.