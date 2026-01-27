Türkiye Futbol Federasyonu 3'üncü Lig 2'nici gurupta mücadele eden Yeşilyurtspor, dün Yeni Malatya Stadyumu'nda 12 Bingölspor'u konuk etti.Stadyum ’da duygu dolu anlar: Soğuktan titreyen çocuğa çorabını çıkartıp giydirdi. - Resim : 1

Soğuk havada oynanan müsabakada görevli polis memuru, maçı izleyen bir çocuğun ayaklarının üşüdüğünü fark etti. Taraftarın yanına giden polis memuru ayağından çorabını çıkararak, çocuğa giydirdi.

Stadyum ’da duygu dolu anlar: Soğuktan titreyen çocuğa çorabını çıkartıp giydirdi. - Resim : 2Bu sırada Yeşilyurtspor taraftarı Mehmet Atabey, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde; polis memurunun küçük çocuğun yanına gelerek, ayağındaki çorabı çıkarıp giydirdiği anlar yer aldı.

Stadyum ’da duygu dolu anlar: Soğuktan titreyen çocuğa çorabını çıkartıp giydirdi. - Resim : 3