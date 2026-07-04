Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Malatya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 824 milyon TL'lik işlem hacmi tespit edildi

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, Malatya merkezli olmak üzere İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7258 Sayılı Kanun kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik kapsamlı çalışma gerçekleştirdi. Soruşturma kapsamında 38 kişiye ait banka hesap hareketleri incelendi.

Yapılan mali analizlerde, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 824 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

29 Haziran 2026 tarihinde Malatya, İstanbul ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı bulunan 24 şüpheliden 21'i gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda 49 dijital materyal ile 2 av tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen dijital cihazlar incelemeye alınırken, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme, 8 kişi hakkında adli kontrol kararı verirken, 4 şüpheli ise Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından serbest bırakıldı.

Yasa dışı bahis organizasyonunun mali ağına ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.