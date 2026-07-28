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Kaynak: İHA

Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube müdürlükleri, uyuşturucu madde ticaretini engellemeye yönelik saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekiplerin yürüttüğü istihbari ve fiziki takip neticesinde, Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (MAŞTİ) hareketlerinden şüphelenilen bir şahıs durduruldu. Şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan detaylı aramada, piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı değerlendirilen 1 kilo 769 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

ŞÜPHELİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Yakalanan şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suç kapsamında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. Emniyet yetkilileri, kent genelinde uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.