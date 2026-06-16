Kaynak: AA

Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret tescili bulunan ve "dünya kayısı başkenti" olarak nitelendirilen Malatya'da, milyonlarca kayısı ağacı her mevsim farklı bir doğal güzelliğe bürünüyor. Dünya kuru kayısı ihtiyacının büyük bir kısmının karşılandığı kentteki kayısı bahçelerinin dört mevsim boyunca sunduğu eşsiz manzaralar, Anadolu Ajansı (AA) ekipleri tarafından kayıt altına alındı.

Farklı bölgelerden havadan ve karadan çekilen görüntüler, mevsim geçişlerinin kayısı bahçelerinde bıraktığı büyüleyici izleri gözler önüne seriyor.

Malatya Ovası'nı süsleyen ağaçlar; sonbaharın sıcak sarı ve kahverengi tonlarından, kışın beyaz kar örtüsüne; ilkbaharda açan beyaz ve pembe çiçeklerden, yazın ise dalları dolduran meyvelere kadar her dönem doğanın farklı bir yüzünü yansıtıyor.

Kent genelinde korunan ve üretim yapılan; "Hasanbey", "Kabaaşı", "Hacıhaliloğlu" ve "Alyanak" gibi kendilerine has irilikleri ile lezzetleri bulunan 32 farklı kayısı çeşidi yer alıyor. Yaklaşık 9 milyon kayısı ağacının ev sahipliği yaptığı Malatya, yılın her döneminde değişen renk tonajlarıyla adeta canlı bir tabloyu andırırken ziyaretçilerine ve izleyenlere kesintisiz bir görsel şölen sunmaya devam ediyor.