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Kaynak: İHA

Kaza, Malatya-Hekimhan kara yolu üzerindeki Askerlik Şubesi Kavşağı Kafla yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametinden gelmekte olan N.P. yönetimindeki 34 EJS 568 plakalı otomobil, o sırada kavşaktan Hekimhan ilçe merkezi yönüne giriş yapmak isteyen A.K. idaresindeki 44 KF 545 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, araçların içerisindeki sürücüler ile birlikte yolcu olarak bulunan C.K. ve Ö.P. yaralandı.

İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN SEYİR HASTANESİNE SEVK EDİLDİLER

Kazayı gören çevre sakinlerinin ve diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan polis ekipleri, olası ikinci bir kazayı önlemek amacıyla kavşak çevresinde güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı.

Sağlik görevlileri tarafından kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan 4 yaralı, ambulanslarla öncelikle Hekimhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki acil müdahale süreçlerinin ardından hayati tehlikelerinin önüne geçilmesi ve detaylı tetkiklerin yapılması amacıyla yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kavşaktaki dikkatsizlik sonucu meydana gelen feci kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde araçların kavşakta karşı karşıya geldiği ve çarpışmanın etkisiyle savrulduğu anlar yer alıyor. Kazayla ilgili polis ekiplerince başlatılan çok yönlü inceleme sürdürülüyor.