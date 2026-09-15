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Kaynak: İHA

Malatya'nın Darende ilçesinde hafif ticari aracın dereye uçtuğu kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Darende'ye bağlı Hisarkale Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ali Seydi Şener'in kullandığı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden dereye düştü.

Kazanın ardından çevrede bulunanların yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü Ali Seydi Şener ile yolcu İsmail Şener, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İsmail Şener, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.