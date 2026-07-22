Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe sınırları içerisinde ruhsatsız çalışan ve toplum sağlığı ile çevreyi riske atan işletmelere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ekipler tarafından Sarıcıoğlu Mahallesi'nde gerçekleştirilen kontrollerde, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmayan bir depoya baskın düzenlendi. "Iskarta" şeklinde adlandırılan düşük kaliteli ürünlerin muhafaza edildiği mekanın; hurda maddelerle dolu, kerpiçten yapılmış son derece elverişsiz bir alan olduğu tespit edildi.

İncelemelerde hijyen kurallarının tamamen göz ardı edildiği saptanırken, depolama alanının çevre kirliliği ile yoğun kötü kokuya yol açtığı belirlendi. Yasal mevzuata aykırı şekilde faaliyet yürüten söz konusu adres, idari işlemlerin ardından zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek kullanıma kapatıldı.

Battalgazi Belediyesi kanadından konuya ilişkin yapılan bilgilendirmede; kamu sağlığını tehlikeye atan, çevre kirliliğine sebebiyet veren ve ruhsatsız çalışan işletmelere karşı mücadeleden taviz verilmeyeceği vurgulandı. Yasalara uymayan tesislere yönelik cezai ve idari yaptırımların kararlılıkla uygulanacağı ifade edildi.