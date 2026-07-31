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Kaynak: İHA

Malatya Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kamu düzeni ve vatandaşların huzurunu korumaya yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin Büyük Hüseyinbey Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerinde yaptığı incelemelerde, mekânda kumar oynatıldığı ve kumar oynanmasına imkân sağlandığı belirlendi.

Mevzuata aykırı hareket ettiği tespit edilen iş yeri, zabıta ekiplerince tutanak altına alınarak mühürlendi ve faaliyetten menedildi. Tüm işlemler yasal prosedür çerçevesinde eksiksiz tamamlandı.

Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ilçe genelinde huzur ve güven ortamını sağlamak adına ilgili diğer kurumlarla koordinasyon içerisinde yürütülen denetim ve kontrollerin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.