Kaynak: İHA

Malatya-Adıyaman kara yolu Gölbaşı bölgesinde gece saatlerinde bir trafik kazası meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu akaryakıt taşıyan tanker kontrolden çıkarak devrildi.

Herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı olayın ardından, ihbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve temizlik ekipleri yönlendirildi. Güvenlik güçleri güzergahta tedbir alırken, ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kaza sonrası yola saçılan yakıtın olası bir tehlike oluşturmaması adına ilgili ekiplerce temizlik çalışması başlatıldı. Bölgedeki saha çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte trafiğin yeniden normale dönmesi öngörülüyor.