İspanya 2. Lig yükselme play-off finalinde 0-0’ın rövanşında Almeria ile Malaga karşı karşıya geldi. Malaga, Carlos Chupe ve David Larrubia’nın attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup etti. Almeria’nın tek golü ise Leonardo Baptisto’dan geldi. Bu sonuçla beraber 2017-2018 sezonunda küme düşmesinin ardından İspanya 3. Lig’e kadar gerileyen Malaga, 8 yıl aradan sonra La Liga’ya dönmenin sevincini yaşadı.


Endülüs ekibi, Racing Santander ve Deportivo La Coruna’nın ardından La Liga’ya yükselen 3. takım oldu.

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