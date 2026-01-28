Bir dönem Nijerya petrol sektörünün en etkili isimlerinden biri olarak görülen Alison-Madueke hakkında açılan dava, Londra’daki Southwark Crown Mahkemesi’nde görülüyor. Savcılığa göre eski bakan, petrol arama ruhsatları ve yüksek getirili enerji sözleşmeleri karşılığında milyonlarca dolarlık menfaat sağladı.
Mal varlıklarına el konulmuştu: “Petrolün Kraliçesi” Diezani İngiltere’de hakim karşısında
Nijerya’nın eski Petrol Bakanı ve OPEC tarihinin ilk kadın başkanı olan Diezani Alison-Madueke, petrol ruhsatları ve enerji anlaşmaları karşılığında milyarlarca dolarlık rüşvet aldığı iddiasıyla İngiltere’de hakim karşısına çıktı.Derleyen: Hande Karacan
BAKANLIKTAN OPEC’İN ZİRVESİNE
Diezani Alison-Madueke, 2010–2015 yılları arasında dönemin Cumhurbaşkanı Goodluck Jonathan’ın kabinesinde Petrol Bakanı olarak görev yaptı. Bu süreçte Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) üzerindeki geniş yetkileriyle dikkat çeken Alison-Madueke, 2014–2015 yıllarında ise Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) ilk kadın başkanı oldu.
Savcılığın iddiasına göre, tam da bu dönemde petrol ve doğal gaz ruhsatlarının dağıtımında ve büyük ölçekli enerji sözleşmelerinde ciddi usulsüzlükler yaşandı.
PETROL ŞİRKETLERİYLE TARTIŞMALI BAĞLANTILAR
İngiliz savcılar, Alison-Madueke’nin Atlantic Energy ve SPOG Petrochemical gibi petrol şirketleriyle bağlantılı bazı iş insanlarından rüşvet aldığını öne sürüyor. Bu şirketlerin, NNPC ve bağlı kuruluşlarla milyarlarca dolarlık anlaşmalara imza attığına dikkat çekiliyor.
İddialara göre rüşvetler; nakit para, lüks konut kullanımı, özel jet seyahatleri ve kişisel harcamalar şeklinde sağlandı. Savcılık, devlet görevlilerinin bu tür menfaatleri kabul etmesinin açık bir suç oluşturduğunu vurguluyor.
ABD VE İNGİLTERE’DE MALVARLIKLARINA EL KONULDU
Dosyada yer alan bilgilere göre, Alison-Madueke’ye ait olduğu ileri sürülen bazı malvarlıklarına İngiltere ve ABD’de el konuldu. Nijerya’da da eski bakana ait milyonlarca dolar değerindeki mülkler için daha önce müsadere kararları alındı.
Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC), Alison-Madueke hakkında ülkede devam eden başka yargı süreçlerinin de bulunduğunu doğruladı.
RÜŞVET KAPSAMINDA OLDUĞU İDDİA EDİLEN VARLIKLAR
Mahkeme kayıtları ve savcılık beyanlarına göre Alison-Madueke’nin rüşvet karşılığında elde ettiği öne sürülen varlıklar arasında şunlar yer alıyor:
Lüks konutlar: Londra’da milyonlarca sterlinlik daireler, Kaliforniya’da malikâneler ve New York’ta üst segment rezidanslar. Bu mülklerin bir kısmı müsadere edildi.
Mücevherler: Pırlanta kolyeler, elmas yüzükler, altın takımlar ve milyonlarca dolar değerinde koleksiyonlar. ABD Adalet Bakanlığı, yalnızca bu mücevherler için ayrı bir el koyma davası açtı.
Ultra lüks çantalar ve aksesuarlar: Hermès Birkin, Chanel, Louis Vuitton ve Gucci marka çantalar. Bazılarının değerinin 100 bin doları aştığı belirtiliyor.
Nakit para ve banka hesapları: İngiltere, İsviçre, ABD ve Nijerya bağlantılı hesaplar. Paraların paravan şirketler ve “danışmanlık” ödemeleri üzerinden aktarıldığı iddia ediliyor. Toplam tutarın 2–2,5 milyar dolar arasında olduğu öne sürülüyor.
Özel harcamalar: Özel jet uçuşları, beş yıldızlı oteller, Londra ve Buckinghamshire’daki mülklerin milyonlarca sterlinlik tadilat masrafları, şoförlü araçlar ve personel giderleri.
BBC’nin aktardığına göre, mahkemede yalnızca Harrods’ta Alison-Madueke adına 2 milyon sterlini aşan harcama yapıldığı da dile getirildi.
“SİYASİ DAVA” SAVUNMASI
Diezani Alison-Madueke, hakkındaki tüm rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarını reddediyor. 2015 yılında Londra’da gözaltına alındıktan sonra kefaletle serbest bırakılan eski bakan, davanın siyasi saiklerle açıldığını savunuyor.
Davaya başkanlık eden Yargıç Justine Thornton, yargılamanın 24 Nisan’a kadar tamamlanmasının planlandığını açıkladı.