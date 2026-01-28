Mal varlıklarına el konulmuştu: “Petrolün Kraliçesi” Diezani İngiltere’de hakim karşısında

BAKANLIKTAN OPEC’İN ZİRVESİNE

Diezani Alison-Madueke, 2010–2015 yılları arasında dönemin Cumhurbaşkanı Goodluck Jonathan’ın kabinesinde Petrol Bakanı olarak görev yaptı. Bu süreçte Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) üzerindeki geniş yetkileriyle dikkat çeken Alison-Madueke, 2014–2015 yıllarında ise Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) ilk kadın başkanı oldu.

Savcılığın iddiasına göre, tam da bu dönemde petrol ve doğal gaz ruhsatlarının dağıtımında ve büyük ölçekli enerji sözleşmelerinde ciddi usulsüzlükler yaşandı.

PETROL ŞİRKETLERİYLE TARTIŞMALI BAĞLANTILAR

İngiliz savcılar, Alison-Madueke’nin Atlantic Energy ve SPOG Petrochemical gibi petrol şirketleriyle bağlantılı bazı iş insanlarından rüşvet aldığını öne sürüyor. Bu şirketlerin, NNPC ve bağlı kuruluşlarla milyarlarca dolarlık anlaşmalara imza attığına dikkat çekiliyor.