Sosyal medya kullanım yaşının düşmesiyle birlikte çocukların makyaj yapma yaşı da giderek geriliyor. Uluslararası dermatoloji uzmanları, çocukların makyaj ve cilt bakım ürünlerini kullanmasının ciddi sağlık riskleri taşıdığını ifade etti. Özellikle sosyal medya etkisiyle yaygınlaşan bu trend, genç ciltlerde kalıcı hasarlara yol açabileceğini belirten uzmanlar, ebeveynleri dikkatli olmaya çağırdı.

İngiliz Dermatologlar Derneği'nden (BAD) dermatolog Dr. Emma Wedgeworth, çocukların anti-ageing ürünlerini kullanmasının uygun olmadığını söyledi. Bu ürünlerin yetişkin ciltleri için tasarlandığını ve çocuklarda tahriş, alerji gibi sorunlara neden olabileceğini belirten Wedgeworth, "Çocukların hassas ciltleri için bu ürünler potansiyel olarak tehlikeli" dedi.

UCLA Tıp Fakültesi'nden pediatrik dermatolog Dr. Carol Cheng ise, gençlerin sosyal medya influencer'larından etkilenerek yanlış ürünler kullandığını ifade etti. Cheng, bu ürünlerin cilt bariyerini bozabileceğini ve alerjik kontakt dermatite yol açabileceğini söyledi. "Genç ciltler için minimal yaklaşım şart" dedi.

Columbia Üniversitesi'nden bir araştırma, ABD'deki çocukların çoğunun makyaj ürünlerini oyun sırasında kullandığını ve bu ürünlerde ağır metaller, asbest gibi toksik maddelerin bulunduğunu ortaya koydu. Araştırma, bu kimyasalların kanser, nörogelişimsel zararlar gibi geri dönüşü olmayan etkilere neden olabileceğini gösterdi. Çocukların küçük vücut yapısı nedeniyle toksinlere daha duyarlı olduğu vurgulandı.

Başka bir çalışma, kozmetiklerde PFAS (sonsuz kimyasallar) gibi maddelerin %52 oranında bulunduğunu tespit etti. Notre Dame Üniversitesi ve Kanada'dan araştırmacılar, bu maddelerin kanser riskini artırdığını, bağışıklık sistemini zayıflattığını ve doğurganlığı azalttığını belirtti. Göz ve dudak çevresinde kullanılan ürünlerin mukoza yoluyla emiliminin daha yüksek olduğu ifade edildi.

Northwestern Üniversitesi'nin TikTok odaklı araştırması ise, 7-18 yaş arası kızların videolarda paylaştığı rutinlerde salisilik asit, glikolik asit gibi tahriş edici maddelerin yaygın olduğunu gösterdi. Araştırmacılar, bu ürünlerin genç ciltlerde ters etki yarattığını ve alerjen içerdiğini ortaya koydu. Güneş kremi kullanımının sadece %25 oranında bahsedildiği belirtildi.

Uzmanlar, ebeveynlerin çocukları doğal ürünlere yönlendirmesini ve etiketleri dikkatle okumasını tavsiye etti. Bu trendin psikolojik boyutunun da göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade ettiler.