Biletinial’dan yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde 5 milyondan fazla albüm satışı ve sayısız altın-platin plak ödülüyle müzik dünyasında güçlü bir yer edinen sanatçı, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde konser verecek.

Sanatçı, klasik repertuvarı modern güç, rock enerjisi ve sinematik anlatımla buluşturduğu sahne diliyle izleyiciyi yalnızca bir konsere değil, bütünlüklü bir deneyime davet ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sanatçı, “SEGMENTI Dünya Turnesi ile en sevdiğim şehirlerden biri olan İstanbul’a geleceğim için çok heyecanlıyım. Orkestram ile yeni albümümden parçalar çalacağız. Aynı zamanda en sevilen hit şarkılarımı da dinleyicilerimizle buluşturacağız. Harika bir gösteri sizleri bekliyor. Umarım bu özel gecede birlikte oluruz.” ifadelerini kullandı.

Maksim, konserde 12. stüdyo albümü SEGMENTI’den eserlerin yanı sıra kariyerine damga vuran performanslara da yer verecek.

Başarılı sanatçı, Frederic Chopin, Sergei Prokofiev ve Pyotr İlyiç Çaykovski gibi klasik müziğin efsanevi bestecilerinin eserleri ile Queen ve ABBA gibi ikonik grupların parçalarını kendine özgü tarzıyla yorumlayacak.

Konserde ayrıca “Exodus”, “Pirates of the Caribbean” ve “Game of Thrones” eserleri de yer alacak.

