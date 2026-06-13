Teknoloji dünyasında uzun zamandır yapay zekânın ne kadar akıllanacağını konuşuyoruz. Hangi model daha iyi cevap veriyor, hangisi daha hızlı kod yazıyor, hangisi daha gerçekçi görsel üretiyor, hangisi insan gibi konuşuyor?

Fakat artık başka bir soru kapıya dayandı:

Yapay zekâ para kazandığında, bu para kimin olacak?

Bu soru ilk bakışta teknolojiyle değil de ekonomiyle, siyasetle ya da sosyal adaletle ilgiliymiş gibi durabilir. Oysa yapay zekâ çağının en önemli tartışmalarından biri tam da burada başlayacak. Çünkü yapay zekâ yalnızca yeni bir teknoloji değil; aynı zamanda yeni bir üretim biçimi, yeni bir sermaye düzeni ve yeni bir paylaşım meselesi.

10 Haziran 2026’da Reuters’ın aktardığına göre ABD Başkanı Donald Trump, büyük yapay zekâ şirketleriyle görüşmeyi planladığını ve bu şirketlerin kamuya “geri verme” fikrine sıcak bakabileceğini söyledi. Tartışılan modeller arasında devletin bazı yapay zekâ şirketlerinde pay sahibi olması gibi seçenekler de var. Aynı haberde OpenAI’nin daha önce yapay zekâdan doğacak kârların vatandaşlara aktarılabileceği bir “public wealth fund”, yani kamu servet fonu fikrinden bahsettiği de yer aldı.

Bu fikir bazılarına fazla müdahaleci gelebilir. Bazıları için ise geç kalmış bir adalet arayışı gibi görünebilir. Fakat fikrin kendisinden bağımsız olarak tartışmanın açılmış olması bile önemli. Çünkü yapay zekânın ekonomik değeri büyüdükçe, bu değerin nasıl paylaşılacağı sorusu kaçınılmaz hâle geliyor.

Sanayi devriminde makineler üretimi artırdı. Fabrikalar büyüdü, şehirler değişti, sermaye birikti, yeni meslekler doğdu, bazı işler ortadan kalktı. Fakat üretkenlik artışının topluma nasıl döneceği uzun yıllar boyunca büyük tartışmalar doğurdu. Çalışma saatleri, işçi hakları, sosyal güvenlik, vergi sistemi ve kamu hizmetleri bu tartışmaların içinden şekillendi.

Bugün benzer bir eşiğin dijital versiyonundayız.

Yapay zekâ ekonomisi biraz görünmez bir fabrika gibi çalışıyor. Bacası yok, vardiya zili yok, üretim bandı yok. Ama her gün metin üretiyor, kod yazıyor, müşteri yanıtlıyor, analiz yapıyor, tasarım çıkarıyor, karar destek sistemlerine güç veriyor. Bu görünmez fabrikanın makineleri çalıştıkça büyük bir ekonomik değer oluşuyor.

Şimdi sorulması gereken soru şu: Bu fabrikanın kazancı yalnızca sahiplerinin bilançosuna mı yazılacak, yoksa toplumun ortak geleceğine de yatırım olarak mı dönecek?

Burada mesele şirketlerin para kazanmasına karşı çıkmak değil. Tam tersine, teknoloji şirketleri büyüsün, yatırım alsın, daha iyi ürünler geliştirsin, rekabet etsin, inovasyon üretsin. İlerleme biraz da buradan besleniyor. Fakat yapay zekâ gibi toplumun tamamını etkileyecek bir dönüşümde, ortaya çıkan değerin toplumla bağının nasıl kurulacağı da konuşulmak zorunda.

Çünkü yapay zekâ yalnızca teknoloji şirketlerinin kapalı laboratuvarlarında büyümüyor. İnsanların ürettiği metinlerden, görsellerden, kodlardan, davranışlardan, sorulardan, geri bildirimlerden ve dijital izlerden beslenen büyük bir ekosistemden söz ediyoruz. Bu sistemler milyonlarca insanın verisiyle, dikkatiyle ve yıllar içinde oluşmuş bilgi birikimiyle gelişiyor.

O zaman doğal olarak şu soru ortaya çıkıyor: Eğer yapay zekâ herkesin verisiyle, emeğiyle ve dikkatiyle büyüyorsa, ortaya çıkan değerin toplumla da bir ilişkisi olmalı mı?

Bana göre olmalı.

Ama bu ilişkiyi basit bir “şirketlerden alalım, halka dağıtalım” kolaycılığına sıkıştırmamak gerekir. Mesele sadece para transferi değildir. Asıl mesele, yapay zekânın ürettiği ekonomik değerin eğitim, istihdam, yeniden beceri kazanımı, dijital altyapı, kamu hizmetleri ve girişimcilik ekosistemi üzerinden topluma nasıl döneceğidir.

Bir ülkede yapay zekâ üretkenliği artırıyorsa, bunun sonucu yalnızca birkaç büyük şirketin değerlemesinde görünmemeli. Aynı zamanda öğrencilerin daha iyi eğitime erişmesinde, çalışanların yeni beceriler kazanmasında, küçük işletmelerin dijitalleşmesinde, kamu hizmetlerinin hızlanmasında, sağlık sisteminin güçlenmesinde ve yerli teknoloji girişimlerinin büyümesinde de görünmeli.

Aksi hâlde teknoloji ilerlerken güven geride kalır.

Bugün yapay zekâya yönelik endişelerin önemli bir kısmı da buradan kaynaklanıyor. İnsanlar yapay zekânın ne kadar akıllandığını merak ediyor ama aynı zamanda kendi işinin, emeğinin ve geleceğinin bu dönüşümde nereye düşeceğini de düşünüyor. Bir yanda trilyon dolarlık şirket değerlemeleri konuşulurken, diğer yanda çalışanlar “Benim mesleğim ne olacak?” diye soruyor.

Bu soruya sadece “Merak etmeyin, yeni işler doğacak” demek yeterli değil. Evet, yeni işler doğacak. Tarih boyunca büyük teknolojik dönüşümler bazı işleri azaltırken yeni alanlar açtı. Fakat bu geçişler kendiliğinden ve sancısız olmadı. İnsanların yeni beceriler kazanması, eğitim sisteminin uyum sağlaması, şirketlerin çalışanlarını dönüştürmesi, devletlerin de bu süreci doğru politikalarla desteklemesi gerekti.

Yapay zekâda da farklı olmayacak.

Hatta belki daha hızlı olacak. Çünkü yapay zekânın farkı, sadece kas gücünü değil, zihinsel işleri de dönüştürmesi. Daha önce otomasyon deyince çoğu zaman fabrikadaki üretim hattı akla gelirdi. Bugün ise hukuk metinlerinden yazılım koduna, müşteri hizmetlerinden finansal analize, reklamcılıktan eğitime kadar pek çok beyaz yaka işi de bu dönüşümün içinde.

Bu nedenle yapay zekânın ekonomik etkisini sadece “kaç kişi işini kaybedecek?” sorusuna indirgemek eksik kalır. Daha doğru soru şudur: Hangi işler değişecek, hangi beceriler değer kazanacak, hangi kurumlar bu dönüşüme uyum sağlayacak ve toplum bu geçişe nasıl hazırlanacak?

Burada devletlere de şirketlere de üniversitelere de görev düşüyor.

Devletin görevi yalnızca düzenleme yapmak değildir. Aynı zamanda bu yeni dönemin toplumsal altyapısını kurmaktır. Eğitim politikası, mesleki dönüşüm programları, dijital beceri yatırımları, girişim destekleri, veri altyapısı, kamu hizmetlerinde yapay zekâ kullanımı ve sosyal güvenlik sistemleri birlikte düşünülmelidir.

Şirketlerin görevi ise yalnızca verimlilik artışı peşinde koşmak olmamalıdır. Yapay zekâ sayesinde maliyet düşüren, süreçlerini hızlandıran ve kârını artıran şirketler, çalışanlarını bu yeni döneme hazırlamak konusunda da sorumluluk almalıdır. Bir çalışanın yaptığı işi yapay zekâ destekli hâle getirmek başka şeydir, onu dönüşümün dışında bırakmak başka şey.

Üniversitelerin ve eğitim kurumlarının görevi de gençleri sadece yapay zekâ kullanan bireyler olarak değil, yapay zekâ ile değer üretebilen bireyler olarak yetiştirmektir. Artık sadece bir aracı kullanmayı bilmek yetmeyecek. Doğru soruyu sormak, cevabı değerlendirmek, veriyi anlamak, modelin sınırlarını görmek ve teknolojiyi gerçek bir probleme uygulayabilmek daha önemli hâle gelecek.

Türkiye açısından da bu tartışmayı dikkatle okumamız gerekiyor.

Elbette Amerika’da tartışılan kamu payı, şirket hissesi ya da kamu servet fonu modellerinin birebir aynısını almak zorunda değiliz. Her ülkenin ekonomik yapısı, teknoloji ekosistemi ve kamu kapasitesi farklıdır. Fakat temel soruyu biz de sormalıyız: Yapay zekâ ekonomisi büyürken Türkiye bu değerden nasıl pay alacak ve bu payı topluma nasıl yayacak?

Bu sorunun iki tarafı var.

Birincisi, Türkiye yapay zekâyı sadece tüketen bir ülke mi olacak, yoksa kendi çözümlerini üreten bir ülke mi olacak?

Eğer sadece yabancı araçları kullanan, dışarıdaki modellerin sunduğu imkânlarla yetinen ve kendi verisini işleyemeyen bir pozisyonda kalırsak, bu yeni ekonomiden alacağımız pay sınırlı olur. Ama yerli yazılım şirketleri, girişimler, üniversiteler, kamu kurumları ve özel sektör birlikte hareket ederse, sektörel yapay zekâ çözümleri geliştirmek için ciddi bir alan açılabilir.

Sağlıkta, finansta, hukukta, sigortada, üretimde, eğitimde, tarımda, lojistikte ve kamu hizmetlerinde Türkiye’nin kendi ihtiyacına uygun yapay zekâ çözümlerine ihtiyacı olacak. Burada sadece büyük küresel modelleri kullanmak yeterli değildir. Dilimizi, mevzuatımızı, kurumlarımızın iş yapma biçimini, veri hassasiyetimizi ve yerel ihtiyaçlarımızı anlayan çözümler geliştirmek zorundayız.

İkincisi, bu dönüşüm topluma nasıl dönecek?

Yapay zekâ sayesinde üretkenlik artacaksa, bu artış sadece şirketlerin kâr hanesine yazılmamalı. Aynı zamanda çalışanların beceri dönüşümüne, gençlerin eğitimine, KOBİ’lerin dijitalleşmesine, kamu hizmetlerinin kalitesine ve yerli girişimlerin büyümesine de katkı sağlamalı.

Bir başka deyişle yapay zekâdan elde edilen kazanç, sadece birkaç şirketin kasasında değil, toplumun geleceğinde de iz bırakmalı.

Bunu sağlamanın birçok yolu olabilir. Kamu destekli beceri programları oluşturulabilir. Yapay zekâ kullanan sektörlerde çalışanların yeniden eğitimi teşvik edilebilir. Yerli teknoloji girişimlerine daha akıllı finansman modelleri geliştirilebilir. Üniversite-sanayi iş birlikleri güçlendirilebilir. Kamu, kendi hizmetlerinde yapay zekâ kullanırken yerli çözümlere gerçek referans alanları açabilir. KOBİ’lerin bu teknolojilere erişmesi için destek mekanizmaları kurulabilir.

Mesele tek bir formül bulmak değil. Mesele doğru soruyu sürekli masada tutmak.

Yapay zekânın ürettiği değer kimin hayatını iyileştiriyor?

Bu soruyu sormadığımızda, teknolojiye duyulan hayranlık zamanla yerini güvensizliğe bırakabilir. Çünkü insanlar kendilerini bu dönüşümün parçası olarak görmezse, yapay zekâ onlar için bir fırsat değil, tehdit gibi görünmeye başlar.

Oysa başka bir yol mümkün.

Yapay zekâ sağlıkta erken teşhisi güçlendirebilir. Eğitimde öğrencinin ihtiyacına göre öğrenme imkânı sunabilir. Kamu hizmetlerinde işlemleri hızlandırabilir. KOBİ’lerin daha verimli çalışmasını sağlayabilir. Tarımda verimi artırabilir. Sanayide bakım maliyetlerini düşürebilir. Yazılımda üretim hızını artırabilir. Engelli bireyler için yeni erişilebilirlik çözümleri geliştirebilir.

Yani doğru kullanıldığında yapay zekâ yalnızca şirketlerin değil, toplumun da kapasitesini büyütebilir.

Ama bunun için yapay zekâyı sadece ekonomik bir yarış olarak değil, toplumsal bir dönüşüm olarak görmek gerekir. Eğer bu teknolojiyi sadece “kim daha büyük model yaptı, kim daha fazla yatırım aldı, kim daha yüksek değerlemeye ulaştı?” sorularıyla tartışırsak, insanı denklemin dışına itmiş oluruz.

Oysa yapay zekâ çağında asıl mesele makinelerin çalışması değil, insanın masadan kalkıp kalkmayacağıdır.

Makine kazanırken insan ne alacak?

Bu soru önümüzdeki yıllarda daha fazla sorulacak. Çünkü yapay zekâ geliştikçe ekonomik değeri de büyüyecek. Bu büyüme beraberinde yeni zenginlikler, yeni şirketler, yeni sektörler ve yeni güç dengeleri getirecek. Fakat aynı zamanda yeni eşitsizlikler, yeni iş gücü sorunları ve yeni sosyal tartışmalar da doğurabilir.

Bu yüzden bugünden konuşmak gerekiyor.

Yapay zekânın kazancı sadece şirket değerlemelerinde değil; insanların eğitiminde, iş güvencesinde, kamu hizmetlerinde, girişimcilik ekosisteminde ve yaşam kalitesinde de görünmelidir.

Bunu başarabilirsek yapay zekâ toplumda korkulan bir güç olmaktan çıkar, paylaşılan bir imkâna dönüşür.

Başaramazsak, teknoloji büyür ama güven küçülür.

Bence bu çağın en önemli ayrımı burada olacak. Yapay zekâyı sadece para basan bir makine olarak görenlerle, onu toplumsal refahı artıracak bir üretim gücü olarak görenler arasında.

Makine elbette kazanacak. Şirketler kazanacak. Yatırımcılar kazanacak. Devletler de bu yeni ekonomiden pay almak isteyecek. Fakat asıl mesele insanın ne kazanacağıdır.

Çünkü teknoloji dediğimiz şey, sonunda insan hayatına değdiği kadar anlamlıdır.

Yapay zekâ çağında büyük soru artık yalnızca “Makine ne kadar akıllı?” değil.

Asıl soru şu:

Makine kazanırken insan ne alacak?