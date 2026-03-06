İstanbul’daki Çatalca Muratbey Gümrük Müdürlüğü sahasında geçen yıl temmuz ayında düzenlenen operasyonda ayakkabı tabanı pres makinesine gizlenmiş 60 kilogram kokain ele geçirilmişti.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada sevkiyatın uluslararası bağlantılarla organize edildiği ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında Kolombiya ve Portekiz bağlantılı üç kişinin uyuşturucunun saklanması ve taşınmasını planladığı belirlendi.

MAKİNE ÖNCE PORTEKİZ’E GÖNDERİLDİ

Sabah gazetesinin haberine göre şüphelilerin Türkiye’den özel üretim bir ayakkabı tabanı pres makinesi satın aldığı ve makinenin içine kurşun malzemeyle gizli bölmeler yaptırdığı tespit edildi.

Makine gemiyle Portekiz’e gönderildikten sonra, “Avrupa Birliği teşviki alacağız” gerekçesiyle yeniden Türkiye’ye iade edildi.

Yetkililere göre, makine Türkiye’ye geri gönderilmeden önce içine uyuşturucu yerleştirildi.

NARKOTİK KÖPEKLERİ ORTAYA ÇIKARDI

24 Temmuz 2025’te Çatalca’da makinenin bulunduğu TIR gümrük sahasında durduruldu. X-Ray kontrolünde ilk etapta şüpheli bir bulguya rastlanmadı.

Ancak narkotik köpekleriyle yapılan aramada makine içindeki gizli bölmelerde 58 paket halinde toplam 60 kilogram kokain ele geçirildi.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI, İKİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Makineyi teslim almaya geldiği belirlenen Kolombiyalı Sergio Wilman Moreno havalimanında yakalandı. Telefonunda sevkiyatta kullanılacak gemilere ve araca ait fotoğraflar bulunduğu öğrenildi.

Moreno ifadesinde kandırıldığını öne sürse de çelişkili beyanları ve telefon incelemeleri nedeniyle tutuklandı. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen Paulo Joaquim Monteiro da Mota Correia ile Rui Filipe Ferreira Alves’in ise yurtdışına çıktığı tespit edildi.

İki şüphelinin yakalanması için uluslararası iş birliği kapsamında çalışmalar sürüyor.