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Türkiye'de ekonomik koşullar ve motokuryeliğin yaygınlaşmasıyla birlikte motosiklet kullanımında yaşanan hızlı artış, trafik güvenliğine ilişkin endişeleri büyüttü. TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şubesi tarafından açıklanan rapor, motosiklet kazalarındaki can kayıplarının ulaştığı boyutu ortaya koydu.

HER GÜN ORTALAMA 4 MOTOSİKLETLİ HAYATINI KAYBEDİYOR

MMO İstanbul Şubesi Motorlu Araçlar Komisyonu'nun hazırladığı "Türkiye'de Motosiklet Güvenliği" raporuna göre, 2025 yılında 1334 sürücü ve 191 yolcu olmak üzere toplam 1525 motosikletli yaşamını yitirdi.

Bu rakam günlük ortalama 4,2 can kaybına karşılık gelirken, motosiklet sürücülerinin tüm trafik ölümlerindeki payı yüzde 22,1, yaralanmalardaki payı ise yüzde 32,3 oldu.

Raporda, 2024'ten 2025'e toplam trafik ölümleri yüzde 5 azalmasına rağmen motosiklet sürücülerinin ölüm sayısının yüzde 8,6 arttığı belirtildi.

MOTOSİKLET SAYISI 7,6 MİLYONU AŞTI

MMO İstanbul Şubesi Motorlu Araçlar Komisyonu Üyesi Süreyya Atilla Argat, Türkiye'deki motosiklet sayısının Ağustos 2026 sonu itibarıyla 7,6 milyonu geçtiğini açıkladı.

Trafiğe kayıtlı yaklaşık 35 milyon aracın yüzde 22'sinin motosiklet olduğunu belirten Argat, özellikle pandemi döneminde yaygınlaşan kuryelik faaliyetleri ve ekonomik koşulların bu artışta etkili olduğunu söyledi.

Argat, gerekli düzenlemelerin yapılmaması halinde daha ciddi sorunlarla karşılaşılabileceği uyarısında bulundu.

İSTANBUL İÇİN 3 MİLYON MOTOSİKLET UYARISI

İstanbul'daki motosiklet sayısının hızla arttığına dikkat çeken Argat, önümüzdeki 5 ila 10 yıl içerisinde kentteki motosiklet sayısının 3 milyona ulaşabileceğini öngördü.

Elektrikli motosikletlerin kullanımındaki artışa da değinen Argat, bataryaların geri dönüşümü, değişim maliyetleri ve çevresel etkileri konusunda düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı.

5 YILDA EN AZ 265 MOTOKURYE HAYATINI KAYBETTİ

Raporda motokuryelerin çalışma koşullarına da dikkat çekildi. Kurye Hakları Derneği verilerine göre 2025 yılında en az 44 motokurye çalışırken yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin yüzde 61'inin 18-28 yaş aralığında olduğu belirtildi.

Son beş yılda en az 265 motokuryenin hayatını kaybettiği, 2026'nın ilk altı ayında ise en az 22 kuryenin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Teslimat süresi baskısı, paket başına ücretlendirme ve uzun çalışma saatlerinin sürücüler üzerindeki riskleri artırdığına dikkat çekildi.

MOTOSİKLETLER İÇİN YENİ GÜVENLİK STANDARTLARI İSTENDİ

MMO, motosiklet kazalarının ve can kayıplarının azaltılması amacıyla kapsamlı bir ulusal güvenlik programı hazırlanması çağrısında bulundu.

Raporda, yol kenarlarındaki tehlikeli bariyerlerin güvenli hale getirilmesi, koruyucu ekipman standartlarının sıkılaştırılması, sürücü eğitimlerinin güncellenmesi ve motokuryelerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Ayrıca motosiklet kasklarında ECE 22.06 standardının zorunlu hale getirilmesi ve elektrikli motosiklet bataryalarına ilişkin güvenlik düzenlemelerinin oluşturulması talep edildi.