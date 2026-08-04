Kartal Belediyesi tarafından hayata geçirilen teknoloji ve bilim odaklı vizyon projelerinden biri olan Kartal Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi Makina Hangar bünyesindeki Yaz Okulu, dört haftalık son derece yoğun ve verimli bir eğitim maratonunun ardından düzenlenen görkemli sertifika töreniyle tamamlandı. Öğrencilerin teknoloji üretme becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bu özel merkez, yaz dönemi boyunca bilim sevdalısı çocukların ve gençlerin ikinci evi haline geldi.

ALTI FARKLI YAŞ GRUBUNA ÖZEL EĞİTİM MODELLERİ

İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki yaklaşık yüz öğrencinin yoğun katılımıyla gerçekleşen Makina Hangar Yaz Okulu kapsamında, katılımcıların yaş grupları ile gelişim seviyelerine özel olarak tasarlanan altı farklı grupta nitelikli eğitimler verildi. Uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen program boyunca geleceğin mühendis adayları; robotik kodlama, algoritma geliştirme, yapay zekaya giriş, üç boyutlu tasarım ve özgün proje geliştirme gibi kritik teknoloji disiplinlerinde derinlemesine bilgi ve pratik deneyim kazanma imkanı buldu.

TEORİDEN PRATİĞE MÜHENDİSLİK DÜNYASINI KEŞİF

Eğitim süreci boyunca soyut teorik bilgileri somut ve işlevsel tasarımlara dönüştürerek mühendislik dünyasını yakından keşfeden öğrenciler, günümüz teknolojisini sadece tüketen değil, sıfırdan üreten ve geliştiren bireyler olma yolunda ilk kritik adımlarını attı. Velilerin de süreç boyunca büyük bir heyecan ve kararlılıkla destek verdiği eğitim maratonu, ailelerin de katılımıyla adeta bir bilim ve teknoloji şenliğine dönüştü.

Dört haftalık soluksuz maratonun ardından düzenlenen sertifika töreninde salonda oldukça coşkulu ve duygu dolu anlar yaşandı. Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Kars, eğitimlerini başarıyla tamamlayan genç yazılımcı ve mühendis adaylarına sertifikalarını alkışlar eşliğinde teslim ederken, onların ve ailelerinin haklı heyecanına ortak oldu. Tören boyunca öğrencilerin sergilediği projeler katılımcılardan tam not aldı.

Öğrencilerin azmi, başarma hırsı ve yüksek motivasyonundan duyduğu büyük memnuniyeti dile getiren Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Kars, merkezin üstlendiği tarihi misyonun önemine vurgu yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Kartal Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi Makina Hangar, evlatlarımızın teknolojiyle ilk temasını sağladığı, üretkenliği deneyimleyerek öğrendiği ve hayal sınırlarını zorlayan yenilikçi projeleri hayata geçirdiği son derece kıymetli bir ilim yuvasıdır. Bugün bu salonda hep birlikte şahit olduğumuz o samimi heyecan ve tükenmeyen azim; yarının büyük bilim insanlarını, yenilikçi mühendislerini ve topluma yön veren yaratıcı liderlerini yetiştirdiğimizin en net ve en güçlü kanıtıdır. Büyüme ve öğrenme yolunda büyük gayret gösteren tüm öğrencilerimizi ve onları büyük bir sabırla geleceğe hazırlayan değerli eğitmenlerimizi yürekten kutluyorum.

Kartal Belediyesi ile TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi iş birliğiyle hayata geçirilen Makina Hangar, sanayi, akademi ve halkı bir araya getirerek bölgesel bir inovasyon merkezi rolü üstleniyor. Çocuklara ve gençlere erken yaşta bilimsel düşünme yeteneği kazandırmayı amaçlayan merkez, yaz okullarının yanı sıra yıl boyunca devam eden teknik eğitimler, bilimsel atölyeler ve teknoloji yarışmalarıyla geleceğin yeteneklerini desteklemeyi sürdürüyor. Yaz okulunu başarıyla tamamlayan minik mucitler, kazandıkları donanım ve özgüvenle teknoloji dünyasında güçlü bir başlangıç yapmanın mutluluğunu yaşadı.