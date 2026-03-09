Yeni trafik kanunuyla birlikte ağır cezalar da peş peşe yazılmaya başladı. Makas atan sürücü tam 90 bin lira ceza yedi.

Olay, 2 gün önce merkez Malatya Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafikte makas atarak ilerleyen 07 HC 858 plakalı otomobil, trafiği tehlikeye attı. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücüler, bir süre sonra gözden kayboldu.

O anlar ise bir başka aracın kamerasına anbean yansıdı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.

90 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

KGYS kameraları incelemeleri sonucunda trafiği tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirdiği tespit edildi. Ardından 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince 90 bin TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Vali Numan Hatipoğlu tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yer alan Elazığ’da trafikte tehlikeli manevralar yapan bir sürücünün o anlarının araç kamerasına yansıdığına dair haberle ilgili olarak; Malatya Caddesi Park 23 AVM önünden Tofaş Kavşağı istikametine seyir eden 07 HC 858 plaka sayılı araç ile ilgili olarak yapılan KGYS kameraları incelemeleri sonucunda trafiği tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirdiği tespit edilmiş ve 2918 sayılı karayolları Trafik kanununun; 46/2-G maddesi gereğince (Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri) maddesinden 90 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliğini sağlamak için ekiplerimiz daima görevleri başındadır" ifadelerini kullandı.