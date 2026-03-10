Karadeniz Mahallesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobil sürücüsü 'makas' atarak ani şerit değiştirdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil, yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak durabildi.

Bu sırada aynı istikamette ilerleyen başka bir araç, kaza yapan otomobile çarptı. Makas atarak ilerleyen otomobilin içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle otoyolunda bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA

Kaza anı saniye saniye araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde; makas atan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpması ve arkadan gelen aracın duramayarak otomobile vurduğu anlar yer aldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.