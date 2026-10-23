Ekrem İmamoğlu hakkında, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde kendi şirketine ait aracı makam aracı olarak kullandığı gerekçesiyle açılan davanın ikinci duruşması görüldü.



Büyükçekmece 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nce Silivri’de görülen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin “makam aracı” davası, 12 Şubat 2027’ye ertelendi.



Duruşmadan o anlar



Büyükçekmece 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nin Silivri’deki 2 No’lu salonda görülen davada, “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla İmamoğlu için iki yıla kadar hapis cezası isteniyor. Davada dönemin 11 belediye çalışanı da sanık olarak yargılanıyor.

Savunmasında suçlamaları reddeden İmamoğlu, “Sayın Hakim bu dosyanın deposunu mazot değil, siyaset doldurmuştur” dedi.

Duruşmada, İBB davası kapsamında tutuklu bulunan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in de savunma yapması bekleniyor. Mahkeme heyeti ve savcının yerini almasının ardından Keleş ve İmamoğlu, izleyicilerin desteği arasında salona geldi.

İddianameye “esnaf defteri” benzetmesi

Ticarete 5 yaşında başladığını söyleyen İmamoğlu, iddianameyi esnaf defterine benzetti. Her esnafın defterinde gelir ve gider olmak üzere iki sütun bulunduğunu belirten İmamoğlu, iddianamede ise yalnızca gider sütununun yer aldığını savundu:

“Her esnafın, tacirin bir defteri vardır. O defterin iki sütunu vardır. Bir yanda gelir, diğer yanda gider. (...) İddia makamının önünüze koyduğu defterin ise sadece tek bir sütunu vardır. Bu sütun, sadece giderler yazılan sütundur. Mazot, bakım, lastik, toplam 122.305 lira.”

“15 milyon lira belediyenin kasasında kaldı”

İmamoğlu, belediyenin zarara uğratılmadığını, aksine tasarruf sağlandığını savundu. Belediye başkanı seçildiği dönemde makam aracı için aylık 7 bin 200 lira kira ödenmesinin planlandığını söyleyen İmamoğlu, bu bedelin bugün 250-300 bin liraya karşılık geldiğini ifade etti.

Kendi aracını 4 yıl 2 ay, yani 50 ay boyunca belediyeye kira almadan tahsis ettiğini belirten İmamoğlu, bugünün parasıyla yaklaşık 15 milyon liranın belediyenin kasasında kaldığını öne sürdü. İmamoğlu, “Benim aracım var, milletin parasını harcamaya gerek yok dedim. Olayın özü bu kadar basit” dedi.

İmamoğlu, araç kiralansaydı yakıt giderini yine belediyenin ödeyeceğini, aracındaki yıpranma ve değer kaybının ise hiç hesaba katılmadığını da söyledi.

“Parayı faiziyle birlikte ödedim”

Dosyadaki giderlerin dava açılmadan yaklaşık bir yıl önce ödendiğini belirten İmamoğlu, 2021'de dosyaya giren bilirkişi raporlarından birinde “Kamu zararına ilişkin yeterli delil yoktur” ifadesinin yer aldığını hatırlattı.

İmamoğlu, buna rağmen tartışma uzamasın diye babasıyla ortak oldukları şirketin 122 bin liralık tutarı faiziyle birlikte 216 bin 612 lira olarak belediyenin veznesine yatırdığını söyledi. “Bu hikayenin Allah aşkına neresinde kamu zararı var? Ben bulamadım” diyen İmamoğlu, 2019'da sehven yapılan ve o dönemde ödenen 21 bin liralık onarım bedelinin de bu tutar içinde faiziyle bir kez daha ödendiğini ifade etti.

Fon soruşturmasını hatırlattı

İddianamede “Kasıtlı şekilde ödeme, suçunu ortadan kaldırmaz” denildiğini belirten İmamoğlu, fon soruşturmasını hatırlatarak, “Bugün milyarlarca lira kazandıktan sonra tövbe hesabı kurulup para yatırıp affedilenlerin bu pozisyonunu da bu iddianameyi yazan akla havale ediyorum” dedi.

Hakime seslenen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Sayın Hakim bu dosyanın deposunu mazot değil, siyaset doldurmuştur. Yoksa 11 yıl önce verilmiş, 1 kuruş kazanç sağlamamış, tersine belediyeye tasarruf ettirmiş bir olur, bu kadar yol yapması mümkün değildi. Çoktan mazotu biterdi yani.”

İmamoğlu, “Devletin bütün gücü, 12 yıl önceki bir arabanın lastiğine bu kadar dikkatle bakarken, 500 bin insan soyulurken, vurgun yapılırken o terazi neredeydi?” diye sordu.

“Davaların hiçbirisi hukuki zeminde hazırlanmadı”

Savunmasının başında hakkındaki davaları değerlendiren İmamoğlu, son 2 yılda kendisine yönelik 20'ye yakın dava açıldığını belirtti. Bu davaların hukuki bir zeminde hazırlanmadığını ve yargının siyasi amaçlarla araçsallaştırıldığını savunan İmamoğlu, son 5-6 yılda yaşanan vurgunların maliyetinin 600 milyar dolar olduğunu iddia etti.

Toplumun yoksullaştığını vurgulayan İmamoğlu, yurttaşlara “Uyan ey halkım, ayağa kalk ey halkım” diye seslendi ve “korkma ey halkım” diye ekledi.

Hasan İmamoğlu: “Ne söylesek hikaye”

Duruşmayı takip etmek için Silivri’ye gelen Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ise “Ne söylesek hikaye” açıklamasında bulundu.





İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin “makam aracı” davası, 12 Şubat 2027’ye ertelendi.