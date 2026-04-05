MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, TİVİ6'da yaptığı cumhurbaşkanlığı seçimi açıklamasında, Cumhurbaşkanı adayına bağlı olarak denklemin değişecebileceğini ifade ederek "Özgür Özel'in aday olması durumunda CHP ile ittifak kurabilecek birkaç marjinal parti dışında çok parti olmaz da Mansur Yavaş eğer aday olursa şartlar değişebilir" dedi.

"MANSUR YAVAŞ MİLLEYETÇİ CEPHENİN ADAYI OLURSA..."

Mehmet Ali Kulat, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmaması durumunda da aday olma ihtimali olduğunu söyleyerek "Milliyetçi cephe adayı olabilir. Öyle bir durumda da biz İYİ Parti'yi 10-15 üzerinden konuşacağız. O da denklemi değiştirebilir" ifadelerini kullandı.