Türk edebiyatına “Mai ve Siyah” ile “Aşk-ı Memnu” gibi unutulmaz eserler bırakan Halid Ziya Uşaklıgil’in vefatının üzerinden 81 yıl geçti.

Yazı hayatı boyunca öykü, roman, düzyazı, şiir, tiyatro, anı, hitabet, makale ve edebiyat tarihi gibi birçok alanda eser veren Uşaklıgil, Türk edebiyatında Batılı anlamda ilk romanları kaleme alan yazar olarak kabul ediliyor.

Uşaklı Helvacızadeler ailesine mensup halı tüccarı Halil Efendi ile Behiye Hanım’ın üçüncü çocuğu olan Uşaklıgil, 1866 yılında İstanbul Eyüpsultan’da dünyaya geldi. Mahalle mektebindeki ilk eğitiminin ardından Fatih Askeri Rüşdiyesi’nde okudu.

Ailenin işlerinin bozulması üzerine “93 Harbi”nin (1877-1878) başlamasının ardından İzmir’e yerleşen Uşaklıgil, eğitimine burada devam etti. İzmir Rüşdiyesi ve Ermeni Katolik rahiplerin kurduğu yatılı okulda okurken Fransızcaya ilgi duydu ve Fransız edebiyatını yakından tanımaya başladı.

Öğrencilik yıllarında ilk yazılarını kaleme alan Uşaklıgil, “Deniz Danası” ve “Aşkımın Mezarı” gibi eserleriyle İstanbul’da da tanınmaya başladı. 1884’te Tevfik Nevzad ve Bıçakçızade Hakkı ile birlikte Nevruz dergisini çıkardı.

Daha sonra Tevfik Nevzad ile Hizmet ve Ahenk gazetelerini yayımladı. “Nemide”, “Bir Ölünün Defteri” ve “Ferdi ve Şürekası” gibi romanlarını tefrika halinde okurla buluşturdu.

Fransız edebiyatından tercümeler yapan ve realizmi savunan yazılar kaleme alan Uşaklıgil, 1885’te “Garbdan Şarka Seyyale-i Edebiye: Fransa Edebiyatının Numune ve Tarihi” adlı eseriyle Türkçede basılmış ilk Fransız edebiyatı tarihi kitabını hazırladı.

İzmir Rüşdiyesi ve Osmanlı Bankası’nda görev yaptıktan sonra İzmir İdadisi’nde Türk edebiyatı ve Fransızca öğretmenliği yapan Uşaklıgil, Servet-i Fünun döneminde roman ve hikâye türünün önde gelen isimlerinden biri haline geldi.1889’da Meclis-i Ayan Reisi Emin Ali Efendi’nin kızı Fatma Memnune Hanım ile evlenen Uşaklıgil’in Vedide, Bihin, Sadun, Güzin, Vedat ve Bülent adında altı çocuğu oldu.

1896’da Recaizade Mahmut Ekrem aracılığıyla Edebiyat-ı Cedide topluluğuna katılan yazarın “Mai ve Siyah” ve “Aşk-ı Memnu” romanları Servet-i Fünun dergisinde tefrika edildi.

1901-1908 yılları arasında yazmaya ara veren Uşaklıgil, bu dönemde Darülfünun’da Batı edebiyatı tarihi ve estetik dersleri verdi. İttihat ve Terakki’nin önerisiyle 1909-1912’de Sultan Reşat’ın mabeyin başkatibi olarak sarayda görev yaptı.

Cumhuriyet’in ilanından sonra Yeşilköy’deki köşküne çekilen Uşaklıgil, uzun bir hastalık sürecinin ardından 27 Mart 1945’te hayatını kaybetti ve Bakırköy Mezarlığı’na defnedildi.