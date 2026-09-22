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Kaynak: İHA

Antalya’nın Aksu ilçesine bağlı Topallı Mahallesi’nde Gelin Düşen Deresi’nde mahsur kalan kaplumbağa, vatandaşın müdahalesiyle kurtarıldı.

Babasıyla birlikte bölgede bulunan Mustafa Alkan, dere kenarında hareketsiz halde duran ve bulunduğu noktadan çıkamayan kaplumbağayı fark etti. Hayvanın mahsur kaldığını gören baba ve oğul, yardım etmek için harekete geçti.

Dereye giren Alkan, yüzerek kaplumbağanın bulunduğu yere ulaştı. Hayvanı dikkatlice bulunduğu yerden alan Alkan, kaplumbağayı kıyıya çıkardı.

Yapılan kontrolde herhangi bir zarar görmediği anlaşılan kaplumbağa, güvenli bir noktaya götürülerek yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.