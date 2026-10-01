Şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, İstanbul Nişantaşı’nda görüntülendiği sırada basın mensuplarına gündeme ve sinema sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Mahsun Kırmızıgül’den dikkat çeken ekonomi çıkışı: “Orta direk maraba oldu”
Sanatçı Mahsun Kırmızıgül, İstanbul Nişantaşı’nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kırmızıgül, açıklamalarında ekonomik koşulların toplumun alım gücü ile sinema sektörü üzerindeki etkilerine değindi.Kaynak: Haber Merkezi
Kırmızıgül, toplumun ekonomik yapısında yaşanan değişimlere dikkat çekerek gelir düzeylerindeki farklılıklara vurgu yaptı.
Geçmişte "orta direk" olarak ifade edilen kesimin alım gücünün azaldığını söyleyen Kırmızıgül, hâkim, savcı ve öğretmen gibi meslek gruplarının da bu ekonomik durumdan etkilendiğini belirtti.
Kırmızıgül "Eskiden orta direk vardı. Şimdi orta direk maraba oldu. Orta direk kim biliyor musunuz? Hakimler, savcılar, öğretmenler..." şeklinde konuştu.
Sinema sektöründeki duruma da değinen Kırmızıgül "Bu insanların sinemaya gidecek parası yok, ev kirasını ödeyemiyorlar. Ona göre seyirci sayısındaki düşüşün arkasında filmlerin kalitesinden çok, vatandaşın bütçesinde kültür ve eğlenceye yer kalmaması yatıyor. Kira ve temel giderler ay sonunu getirmeyi zorlaştırınca sinema bileti ilk vazgeçilen harcamalar arasına giriyor" diye konuştu.
Kırmızıgül, sinema salonlarına olan ilginin azalmasını ekonomik koşullarla ilişkilendirerek temel yaşam giderlerinin kültür ve sanat için yapılan harcamaların önüne geçtiğini ifade etti.
Sanatçı, vatandaşların öncelikle barınma ve kira gibi temel zorunlu ihtiyaçlarını karşılamaya yöneldiğini belirtti. İzleyici sayısındaki düşüşün filmlerin kalitesinden değil, ekonomik nedenlerle oluşan bütçe kısıtlamalarından kaynaklandığını ifade etti.
Ekonomik tablonun iyileşmesine yönelik görüşlerini de paylaşan Kırmızıgül, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önüne geçilmesinin temel bir gereklilik olduğunu sözlerine ekledi.