Mahsun Kırmızıgül’den dikkat çeken ekonomi çıkışı: “Orta direk maraba oldu”

Sinema sektöründeki duruma da değinen Kırmızıgül "Bu insanların sinemaya gidecek parası yok, ev kirasını ödeyemiyorlar. Ona göre seyirci sayısındaki düşüşün arkasında filmlerin kalitesinden çok, vatandaşın bütçesinde kültür ve eğlenceye yer kalmaması yatıyor. Kira ve temel giderler ay sonunu getirmeyi zorlaştırınca sinema bileti ilk vazgeçilen harcamalar arasına giriyor" diye konuştu.