Mahsun Kırmızıgül, Kıbrıs’ta sahne alarak hayranlarıyla bir araya geldi. Konser öncesi basın mensuplarına konuşan ünlü şarkıcı, geceye özel bir repertuvar hazırladığını ifade etti.
Mahsun Kırmızıgül: Ağlamaktan salondan çıkamayacaklar
Mahsun Kırmızıgül, İddialı bir film hazırlığında olduğunu belirterek, "Seyirci ağlamaktan salondan çıkamayacak" sözlerini sarf etti.Derleyen: Baran Yalçın
Mahsun Kırmızıgül, hayranlarının kendisini “ruh doktoru” gibi gördüğünü ifade etti. Kırmızıgül, kendi ruhuna en iyi gelen kişinin ise 9 yaşındaki kızı Lavin olduğunu belirtti.
Kızına sık sık çiçek gönderdiğini ifade eden ünlü şarkıcı, "Beni aradı ve 'Dünyanın en iyi babası sensin' dedi. 'Hiçbir kız arkadaşımın babası kızına çiçek göndermiyor dedi. Bu beni çok mutlu etti. Kız çocuğu babası olmak dünyadaki en güzel şey” sözlerini sarf etti.
Habertürk'te yer alan habere göre, aşk hayatına dair de konuşan Mahsun Kırmızıgül, aşka ayıracak vakti olmadığına dikkat çekerek, “Ben Tanrı'nın yazdığı senaryolara inanırım. Elbet bir gün o aşk karşıma çıkar" sözlerini sarf etti.
"EN BÜYÜK AŞK FİLMİ OLACAK"
Yeni sinema projesi hakkında da konuşan Mahsun Kırmızıgül, daha önce kaleme aldığı Karadeniz temalı film senaryosunu tekrar ele aldığını açıkladı.
Kırmızıgül, seyircinin filmi izlerken duygusal anlar yaşayacağını ifade ederek, "Bu film şimdiye kadar çekilmiş en büyük aşk filmi olacak. Seyirci ağlamaktan salondan çıkamayacak" sözlerini sarf etti.