HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, kamuoyunda çok tartışılacak sözlere imza attı. Dinç, kadın doğum hastanelerinde bu toplumun dini, kültürü ve sosyal hassasiyetleri göz önünde bulundurulması gerektiğini belirterek haremlik selamlık vurgusu yaptı.

DOKTORU MAHREM SAYDI

Dinç, kadınların hastaneye giderken en büyük endişelerinden birisinin mahremiyet olduğunu vurgulayarak, doğumhanede erkek personelin bulunmasının kadını strese soktuğunu iddia etti. Dinç, "Yapılan araştırmalarda ve sahada yaptığımız görüşmelerde, özellikle kadın doğuma giden, yani doğum yapan kadınlar, sırf o mahremiyet kaygısını yaşamama adına sezaryeni tercih ediyor. Ve şu an neredeyse çevremizde çoğu kadınlara bakıyoruz; özellikle genç kadınlarımız sezaryenle çocuklarını doğurmak zorunda kalıyor" ifadelerini kullandı.

Dinç son olarak kadın doğum hastaneleri ve kadın hastalıkları hastanelerinde kadın hekimleri yönlendirecek teşvik politikalarına ağırlık verilmesini vurguladı.

KARMA EĞİTİMDEN DE VAZGEÇİLMESİ ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Dinç daha önce karma eğitimi de hedef almıştı. Mayıs 2025'te yaptığı bir meclis toplantısında “Karma eğitim dayatmasından artık vazgeçilmelidir. Ülkemizde karma eğitim uygulaması ne yazık ki darbeci, dayatmacı, tek tipçi bir anlayışın tezahürüdür” ifadelerini kullanmıştı.