Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Adalet Bakanlığı'na Akın Gürlek, İçişleri Bakanlığı'na Mustafa Çiftçi atandı.

İki bakanın da TBMM'de yaptıkları yemin töreni esnasında AKP'li ve CHP'li vekiller arasında arbede ve yumruklaşma meydana geldi. CHP'li vekil Mahmut Tanal, AKP'li vekil Osman Gökçek'in saldırısı ile yüzünden yaralandı.

'ACINIZI UNUTTUNUZ HERHALDE'

Yaşananlara karşı büyük tepki gösterilirken AKP İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, skandal bir ifadeye imza attı.

Çankırı, konuşması esnasında Tanal'ın tepkisi üzerine "Mahmut Bey, siz herhalde acınızı unuttunuz" dedi.