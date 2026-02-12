CHP Milletvekili Mahmut Tanal, dün (11 Şubat) bakanların TBMM'deki yemin töreni esnasında meydana gelen kavga ile ilgili bir açıklamada bulundu.

Tanal, meydana gelen saldırının Osman Gökçek ile Ali İnci’nin birikmiş öfkelerinin bir sonucu olduğunu ve yemin töreninin bir fırsat aracı olarak kullanıldığını ifade etti.

"YAŞANANLARIN YEMİN TÖRENİYLE İLGİSİ YOK"

Tanal, açıklamasında dün TBMM'de yaşananların Adalet Bakanı’nın yemin töreniyle bir ilgisi olmadığını ifade etti.

Bu olayın yemin törenine bağlanmasının 'gerçeği perdeleme çabası' olduğunu ifade eden Tanal, "Kamuoyunda sanki ben Akın gürlek’e saldıracakmışım da bu nedenle bana saldırılmış gibi lanse edilen olayın gerçek olmadığı paylaştığımız bu video ile ispatlanmıştır” sözlerini sarf etti.

"BOZDAĞ İLE KONUŞTUĞUN SIRADA GÖKÇEK'İN SALDIRISINA UĞRADIM"

Tanal, gerginlik esnasında Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ ile konuştuğunu, kendisine bu gerginlikle yemin edilemeyeceğini ve ara vermesi gerektiğini beyan ettiği sırada, Osman Gökçek tarafından saldırıya uğradığını ifade etti.

"GÖKCEK'İN KUYRUK ACISINI FIRSATA ÇEVİRME ÇABASI"

Olay anını gösteren bir video paylaşan Tanal, ifadelerinin bu video ile ispatlandığını belirterek olayın gerçek arka planının "Ali ince ve Osman Gökcek’in kuyruk acısını fırsata çevirme çabası" olduğunu söyledi.

Tanal'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaşanan saldırının Adalet Bakanı’nın yemin töreniyle bir ilgisi yoktur. Bu olayın yemin törenine bağlanması gerçeği perdeleme çabasıdır.

Kamuoyunda sanki ben Akın gürlek’e saldıracakmışım da bu nedenle bana saldırılmış gibi lanse edilen olayın gerçek olmadığı paylaştığımız bu video ile ispatlanmıştır.

Ben meclisteki gerginlik sırasında Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ ile konuşuyordum. Kendisine bu gerginlikle yemin edilmeyeceğini ara vermesi gerektiğini beyan ediyorum. O esnada Osman Gökçek denen varlık kendisini haklı çıkartmak amacıyla bana doğru saldırmış, merdivenlerin olduğu yere ittirmiştir.

Yani tam bu esnada, ara verilmesini istediğim esnada fiziki saldırıya uğradım.

Tüm bu anlattıklarımı ispatlar videodan da anlaşılacağı üzere Olayın gerçek arka planı: Ali ince ve Osman Gökcek’in kuyruk acısını fırsata çevirme çabasıdır.

Geçmişte Osman Gökçek’e yönelik yaptığım konuşmada, kamu kaynaklarının kullanımıyla ilgili ağır siyasi ve ahlaki eleştirilerde bulundum. “Gırtlağına kadar haram lokma var” sözüm, kamu vicdanını ilgilendiren bu eleştirinin ifadesidir.

Ayrıca Ali İnci’nin kardeşiyle ilgili çocuk istismarı davasını Mecliste gündeme getirdim. 14 yaşındaki bir çocuğun hakkını savundum ve bu konunun üzerinin örtülemeyeceğini açıkça ifade ettim.

Dün yaşanan saldırı; Osman Gökçek ile Ali İnci’nin, bu iki konu nedeniyle duydukları rahatsızlığın ve birikmiş öfkenin sonucudur. Yemin töreni yalnızca fırsat olarak kullanılmıştır.

Sebep yemin değildir.

Sebep, yaptığım siyasi ve hukuki eleştirilerdir.

Sebep, kamu adına sorduğum sorulardır."