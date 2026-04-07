CHP'li Mahmut Tanal'ın sabah saat 6 civarlarında sosyal medya hesabından yaptığı "Bugün operasyon görünmüyor" paylaşımından yaklaşık bir saat sonra Üsküdar Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda bir Belediye Başkan Yardımcısı ve çok sayıda müteahhitin de aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Mahmut Tanal'ın paylaşımı şöyleydi:

GÜNAYDIN

ERKEN UYANDIM

İlk işim sosyal medyayı taramak oldu.

“Yine bir operasyon var mı?” diye baktım.

Bugün yeni bir operasyon görünmüyor.

Ama İzmir ile ilgili dünkü süreç hâlâ sıcaklığını koruyor, gündemdeki yerini koruyor.

Çünkü bu ülkede artık sabahlar

gündem değil, operasyon beklentisiyle başlıyor.

Her hafta aynı senaryo:

Bir CHP’li belediye,

kurgulanmış gerekçeler,

suni krizler…

Amaç belli:

Zamları unutturmak,

hayat pahalılığını gizlemek,

vatandaşın gerçek gündemini bastırmak.

Gerçek değişmiyor:

Geçim zor,

faturalar ağır,

hayat pahalı.

Algı operasyonlarıyla değil,

ekonomik gerçeklerle yüzleşin.

1 SAAT SONRA OPERASYON

Mahmut Tanal'ın bu paylaşımından sonra Üsküdar Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.